Ткачев считает, что Россия может вернуть лидерство по экспорту пшеницы в этом сельхозгоду

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия может вернуть лидерство по экспорту пшеницы в 2017-2018 сельскохозяйственном году, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Безусловно, есть все предпосылки, чтобы мы были по экспорту, особенно пшеницы, номер один", - сказал Ткачев.
Министр уточнил, что экспорт зерна может достигнуть 40 млн тонн. По его словам, показатель по экспорту зерна может стать рекордным. "Да, в том числе и по пшенице", - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом сбор зерна может составить 105-110 млн тонн. "По нашим оценкам, эта цифра будет, конечно, ниже, чем в рекордном прошлом году. Порядка 105-110 млн тонн - это наши предварительные оценки", - сказал Ткачев.
Ранее глава Минсельхоза сообщал, что сбор зерна в России в 2017 году может составить 103-105 млн тонн, несмотря на то что сроки уборки урожая сдвинуты на две недели из-за неблагоприятных погодных условий.
В 2016 году Россия получила рекордный урожай зерна на уровне 120 млн тонн.