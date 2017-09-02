Вице-президент Венесуэлы поблагодарил РФ за первую партию пшеницы

ТАСС, 2 сентября. Первая партия пшеницы из России прибыла в пятницу, 1 сентября, в Венесуэлу. Об этом сообщил исполнительный вице-президент южноамериканской республики Тарек эль-Айссами во время церемонии встречи груза, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Они [США] не ожидали, что сегодня, спустя восемь дней (после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о введении финансовых санкций в отношении Венесуэлы - прим. ТАСС), в Венесуэлу прибудет первый груз с сырьем из России", - сказал он. "Спасибо президенту Владимиру Путину и народу России за их солидарность", - добавил эль-Айссами.

Как отметил вице-президент, объем первой партии пшеницы из России составил 30 тыс. т. "И уже отплыло второе судно, оно уже в международных водах ", - сказал он. По его словам, Россия "обеспечит постоянные поставки" 60 тыс. т пшеницы в Венесуэлу.

"В Венесуэле не будет нехватки еды, сырья или других статей, необходимых для придания импульса развитию Венесуэлы. Ни Трамп, ни североамериканская империя не смогут остановить необратимый курс Венесуэлы", - подчеркнул вице-президент.

В середине мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что республика в скором времени начнет импортировать пшеницу из России. Как сообщили ТАСС в Южном таможенном управлении, в августе РФ приступила к поставкам в Венесуэлу и отправила зерна на сумму 6,27 млн долларов.