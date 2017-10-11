Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 31%

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей класса "люкс" в России в августе составили 119 штук. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Такие данные привело в среду аналитическое агентство "Автостат".
"Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам августа 2017 года составил 119 единиц. Это на 31% выше показателя годичной давности (91 шт.)", - сказано в материалах на сайте агентства.
По данным агентства, более 40% рынка люксовых автомобилей приходится всего на одну модель - Mercedes-Maybach S-Class. В августе ее обладателями стали 49 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati (39 проданных экземпляров). Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (15 штук). Также в последний месяц лета в нашей стране было приобретено шесть новых Rolls-Royce, пять Lamborghini, три Ferrari и два Aston Martin.
Как отмечают эксперты агентства, свыше 60% всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury в августе пришлось на Москву и Подмосковье, где в общей сложности было реализовано 75 экземпляров. Жители Санкт-Петербурга приобрели 16 люксовых автомобилей. Парк Нижегородской области пополнили три таких машины. В Татарстан, Краснодарский край, Пензенскую и Владимирскую области отправилось по два автомобиля. Еще в 17 субъектах РФ на учет встало по одной новой машине сегмента "люкс".
Ранее в "Автостате" сообщили, что по состоянию на 1 июля 2017 года в России насчитывается 10,5 тыс. автомобилей люксового сегмента. Это соответствует 0,025% от всего парка легковых машин в стране.