На совещании у Путина поддержали позицию Минфина по регулированию криптовалют

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Позиция Минфина по регулированию криптовалют, касающаяся в том числе ограничений на покупку и продажу цифровой валюты, в целом была поддержана на совещании у президента России Владимира Путина по проблемам криптовалют. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я вот сделал выводы, что позиция, концепция, которую мы предлагали, была в целом поддержана. Мы говорили, что необходимы ограничения на покупку и продажу, счеты, налогообложение майнеров и так далее", - отметил Моисеев, отвечая на вопрос об итогах совещания по криптовалютам.

10 октября президент России Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Он отметил, что использование цифровых денег несет серьезные риски. В совещании принимали участие помощник президента России Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что Минфин и ЦБ РФ до конца года подготовят базовый законопроект о регулировании обращения криптовалют. Отвечая на вопрос, кто будет заниматься регулированием криптовалют, Силуанов отметил, что "там несколько тем - и для Минфина, для ЦБ, и для Росфинмониторинга".

Минфин также предлагал допустить к сделкам с криптовалютами в России только квалифицированных инвесторов, в том числе физлиц, а проводить такие сделки - исключительно на бирже.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют.