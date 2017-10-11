Путин: все страны ЕврАзЭС поддерживают налаживание тесного взаимодействия с Молдавией

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СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Все пять стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) приветствуют налаживание более тесного взаимодействия с Молдавией, а перспективы двусторонних российско-молдавских отношений зависят от позиции Кишинева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммитов ЕврАзЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и СНГ.
Российский лидер отметил, что приоритет в сфере международного сотрудничества ЕврАзЭС будет уделять укреплению взаимодействия с другими странами СНГ. Путин в связи с этим обратил внимание, что в заседании лидеров "пятерки" в расширенном формате в среду принял участие в качестве гостя президент Молдавии Игорь Додон.
"Подчеркну, что все страны Союза поддерживают его стремление к налаживанию более тесного взаимодействия между ЕврАзЭС и Молдовой", - сказал Путин, напомнив, что Евразийской экономической комиссии ранее было поручено разработать положение о странах-наблюдателях при объединении.
"Как заверяет президент Молдовы, подавляющее большинство граждан страны очень позитивно оценивают его намерение расширять взаимоотношения со странами ЕврАзЭС. Это и понятно, потому что основной рынок товаров молдавского происхождения - это, конечно, страны ЕврАзЭС, это, прежде всего, Россия", - заметил президент РФ. Говоря о позиции России, главы государства подчеркнул, что Москва намерена выстраивать отношения с Кишиневом "исходя из того, насколько сама Молдова и сам народ Молдовы готов к расширению такого сотрудничества".
По словам Путина, на саммите ЕврАзЭС в целом было подтверждено намерение развивать сотрудничество объединения с другими зарубежными государствами. "Будем всячески этому процессу содействовать", - сказал президент РФ.
В целом, как отметил Путин, итоги сегодняшних саммитов СНГ и ЕврАзЭС в Сочи будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества по линии этих объединений. Он также напомнил, что в 2018 году председательство в ЕврАзЭС перейдет к России. "Мы намерены сохранить набранные высокие темпы интеграционной работы и рассчитываем на самое тесное взаимодействие с партнерами по Союзу", - заключил российский лидер.