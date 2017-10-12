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Алекперов считает, что антироссийские санкции сохранятся в ближайшие 10 лет

Экономика и бизнес
12 октября, 8:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По мнению президента "Лукойла", отмена ограничительных мер в отношении России будет представлять собой "долгий и крайне сложный процесс"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов не видит перспективы отмены антироссийских санкций в течение ближайших десяти лет. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью британской газете Financial Times.

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"Наш текущий стратегический план на следующие 10 лет состоит в том, что санкции останутся. Я не считаю, что санкции будут отменены в ближайшие годы. Это будет долгий и крайне сложный процесс", - сказал он.

"Три года назад я был в Вашингтоне и встретился с господином, ответственным за американские санкции. Это было в самом начале событий на Украине, - продолжил Алекперов. - Он сказал: "Если Россия пойдет на определенные шаги, то и мы предпримем меры". Я ответил ему: "Моя страна никогда не оставит вас без работы".

В сентябре 2014 года США и Евросоюз ввели адресный пакет санкций в отношении крупнейших российских нефтегазовых предприятий, ограничив доступ к рынкам капитала и запретив экспорт товаров. Ограничения коснулись пяти российских энергетических компаний: "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Роснефть".

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Алекперов, Вагит Юсуфович
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