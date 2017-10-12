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"Ведомости": катарский инвестфонд может войти в капитал холдинга En+ Олега Дерипаски

Экономика и бизнес
12 октября, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

При этом источники издания не уточнили объем доли, которой интересуется Qatar Investment Authority

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA), который участвовал в сделке по приобретению 19,5% акций "Роснефти", может войти в капитал En+ Олега Дерипаски в ходе первичного размещения акций (IPO) холдинга либо в качестве якорного инвестора. Об этом пишет сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом организации IPO.

"Один собеседник рассказывает, что QIA приглашен на IPO En+, другой - что фонду предлагали стать якорным инвестором, - отмечается в публикации. - Третий собеседник "Ведомостей", близкий к одному из организаторов, говорит, что якорным инвестором фонд может и не стать, но участвовать в размещении может".

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Источники: холдинг En+ Олега Дерипаски может разместить 15% акций в Лондоне и Москве

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При этом источники издания не уточнили объем доли, которой интересуется QIA. Получить комментарии сторон газете не удалось.

5 октября холдинг En+, объединяющий активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности, объявил об IPO на Лондонской фондовой бирже. Холдинг разместит глобальные депозитарные расписки (GDR) на $1 млрд, также сингапурская AnAn Group купит бумаги еще на $500 млн. После этого бумаги сразу будут допущены ко вторичным торгам на Московской бирже.

Ранее источники ТАСС на финансовом рынке говорили, что основной акционер En+ Дерипаска планирует продать около 15% холдинга. Но позже было принято решение исходить из суммы сделки. По словам одного из источников, акционер намерен привлечь $1,5 млрд, долю размещения определит рынок. Диапазон цены акций, по которой инвесторы могут подавать заявки, не установлен - по итогам заполнения книги заявок будет решено, по какой именно цене делать отсечение.

Основной актив En+ - 48,13% UC Rusal. Также в En+ входят энергохолдинг "Евросиб-энерго" (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и другие), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена "Союзметаллресурс".

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Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович
Страны
Катар Россия Сингапур
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