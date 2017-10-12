ЦБ выпустит памятные монеты с изображением Владивостока и Севастополя

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России в 2018 году выпустит памятные сторублевые монеты с символами городов-финалистов конкурса на изображения для банкнот в 200 руб. и 2000 руб. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС глава ЦБ РФа Эльвира Набиуллина.
"Мы решили выпустить в следующем году памятную монету с символами городов-финалистов конкурса, номинал монеты 100 руб.", - сказала она.
По словам Набиуллиной, монета будет выполнена из серебра 925 пробы, ее вес составит 1 кг. Тираж будет до 100 шт.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс- конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб.
Презентация купюр проходит в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь.
Общероссийская кампания по выбору символов новых купюр началась в июне 2016 года. Для этого ЦБ создал специальный портал Твоя-Россия.рф. Итоги конкурса подведены в октябре 2016 года. Победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.