Был ли Плюшкин предпринимателем и другие загадки Всероссийского экономического диктанта

Пойти на Всероссийский экономический диктант — дело добровольное. "Точно не добровольно-принудительное, — уверяют десятиклассники Миша Акиньшин и Роман Лагуткин. — Тем, кто хорошо сдаст этот экзамен, никаких школьных привилегий не обещали, но мы пришли всем классом. Интересно проверить себя".

Школа у ребят — обычная общеобразовательная №2036, а класс — с экономическим уклоном. Кому еще идти и доказывать свою финансовую грамотность? "Легкий тест. Мы все это проходили", — Миша кивает на экран с вопросом: "Считается ли бережливый помещик Плюшкин — предпринимателем?" А еще подростки радуются, что им разрешили не приходить на школьные уроки и они могут посмотреть, как все устроено в Финансовом университете. Многие мечтают поступить в этот вуз.

Тест Насколько хорошо вы разбираетесь в экономике? Пройти тест

Финансовый университет при правительстве РФ — одна из пяти центральных площадок в Москве, где впервые прошел Всероссийский экономический диктант. Всего в России акция была проведена на 848 площадках: большинство из них — вузы. Организаторы —"Вольное экономическое общество" — заявляли, что диктант напишут 60 тыс. человек.

Экономический диктант призван выяснить уровень финансовой грамотности россиян. Организаторы надеются, что эта акция станет ежегодной и такой же популярной, как Тотальный диктант по русскому языку.

"Они не хотят ждать, пока повзрослеют"

Финансовый университет принял около 700 человек.

Начало экзамена в 10 утра. Но в это время по лестницам Финуниверситета носятся вверх и вниз подростки. Реже нарядные (строгие рубашки у мальчиков и платья-футляры у девочек), чаще — неформальные (джинсы, ботинки, разноцветные волосы). Они не могут понять: где им писать тест.

"Мы подготовили два зала. Один — на 400 человек — для школьников. Второй — актовый зал на 700 человек — для студентов и всех желающих взрослых. В итоге "школьный" зал переполнился как в час пик, — объясняет Вера Бурова, начальник отдела по работе с талантливой молодежью университета. — Пришлось переводить несколько классов в огромный актовый. Там вначале собралось не больше сотни человек: наши студенты и студенты колледжей".

С одной стороны, в университете удивились активности школьников, ожидали, что соотношение школьников и студентов будет 50 на 50.

С другой, пожимает плечами Вера Ивановна, пора бы привыкнуть, что "поколение Z", о котором все говорят: "Они совсем другие", — действительно другое.

"Активные, амбициозные. Им нужно быстро себя реализовать. Они не хотят ждать, пока повзрослеют", — перечисляет она.

И добавляет, что уверена: дети хорошо сдадут тест по экономике. "Они уже финансово грамотные. Больше тянутся и разбираются в экономике в среднем, чем подростки десять лет назад. Есть ребята, которые делают свой бизнес, еще не закончив вуз. Если бы сейчас им раздали ваучеры, как нам в 90-е? Они бы все просчитали и поступили правильно!"

"Он главный школьный брутал. Но очень умный"

Что отличает Всероссийский экономический диктант от Тотального — это не "медийность". Тексты для Тотального диктанта в разные годы писали Борис Стругацкий, Захар Прилепин, а диктовали, например, Максим Галкин и Владимир Познер. Вопросы про инфляцию и акционерные общества задает неизвестный закадровый голос, а не Герман Греф или Павел Дуров. Составляли вопросы в "Вольном экономическом обществе".

Вопросы школьникам нравятся.

"Я сфотографировала все и сохранила. Покажу одноклассникам, которые не пришли", — рассказывает София.

София, Лена, Ангелина ("Меня лучше называть Геля или Гелечка") и Гоар — девятиклассницы и подруги из московской Развилковской средней школы.

После экзамена они делают селфи и фотографируются на смартфоны в опустевшей аудитории. Одноклассникам, которые не пришли, будет интересно узнать, что за тест, считают девочки. Объясняют: если мальчик-подросток разбирается в экономике и политике — это правильный парень, не "ботаник".

— У нас есть одноклассник. Он главный школьный брутал, — смеется Лена. — Он такой, можно сказать, хулиган, но очень умный. Все знает про акции и как инвестировать. Когда рассказывает нам — никто не думает, что он какой-то "ботаник". Наоборот, все слушают! Он тоже хотел прийти на этот экзамен, но опоздал. Да, у него тоже есть акции.

— Нет у него никаких акций! — не верит бойкая Геля.

— Есть, точно есть, — спорит Лена.

Развернуть София, Лена, Ангелина и Гоар фотографируются после "Всероссийского экономического диктанта" © Анастасия Степанова/ТАСС София, Лена, Ангелина и Гоар фотографируются после "Всероссийского экономического диктанта" © Анастасия Степанова/ТАСС

Девочки не боятся результатов экзамена. Класс у них обычный, не экономический. Пусть даже не наберут максимальные баллы — что с того? Может быть, лучшим дадут грамоты, рассуждают подруги. А может быть, грамоты раздадут всем за участие.

"Какая разница", — говорит Геля. Геля не собирается в финансисты. Она хочет стать журналистом, но раньше поступит в колледж на рекламу: "Хочется чего-то нового, а не сидеть в школе еще два года". А уже потом на журфак. И еще, говорит, завести бы такой красивый бизнес, как производство ювелирных украшений. "Свой ювелирный бренд", — мечтает девочка.

Другие девочки все-таки в теме финансов. Гоар мечтает поступить на мировую экономику. У Софии — отец в строительном бизнесе, она хочет помогать ему: "Я бы хотела приходить на фирму, учиться".

Сегодня, объясняют девочки, разбираться в экономике несложно любому, даже самому ленивому подростку. "Время у нас есть. Все равно сидишь в интернете, общаешься, что-то читаешь, — рассуждает София. — Поэтому молодые люди лучше понимают в финансах, чем понимали школьники и студенты в поколении наших родителей".

После Всероссийского экономического диктанта школьники собираются на прогулку. Они еще не знают, что своим присутствием "в большинстве" (если так случилось не только в Финансовом университете) "спутали карты" организаторам, которые хотели выяснить средний "финансовый IQ" среднестатистического россиянина.

Анастасия Степанова