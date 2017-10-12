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Песков: немецкий бизнес заверил Путина в желании продолжить участие в "Северном потоке"

Экономика и бизнес
12 октября, 17:10 дата обновления: 12 октября, 17:36 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что бизнесмены заверили российского лидера, что заинтересованы в дальнейшем присутствии на рынке РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Представители немецких компаний высказали президенту РФ Владимиру Путину желание продолжить участие в проекте "Северный поток". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам встречи главы государства с представителями бизнеса ФРГ.

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"Компании, которые так или иначе задействованы в "Северном потоке", да, они выражали свое намерение продолжать, - отметил он. - Они выражали надежду на то, что ничто не помешает - ни внешние факторы, искусственные и неконкурентно навязанные".

Песков также отметил, что бизнесмены заверили президента, что заинтересованы в дальнейшем присутствии на рынке РФ.

"Восточный комитет [германской экономики на встрече с Путиным] констатировал заинтересованность компаний, которые приняли участие во встрече, в продолжении развития бизнеса в Российской Федерации, несмотря ни на какие конъюнктурные соображения, - отметил представитель Кремля. - Они действительно намерены и декларируют свою волю к тому, чтобы и дальше расширять сотрудничество, присутствие на российском рынке".

По словам пресс-секретаря президента, речь на встрече шла о сотрудничестве в разных отраслях, в частности, в сфере импортозамещения, цифровизации производств на основе российских платформ. "Это, конечно, вносит новое содержание в сотрудничество", - сказал Песков.

Песков рассказал, что ситуация с турбинами Siemens в Крыму на встрече президента с немецким бизнесом не обсуждалась. "Не обсуждалась", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 12 октября Песков сообщал журналистам, что обсуждение этого вопроса на встрече Путина с немецкими бизнес-кругами в Сочи не предполагалось, однако если он "будет подниматься, то, естественно, президент будет готов дать необходимые разъяснения".

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Ситуация в Крыму Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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