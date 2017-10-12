Суд 15 ноября рассмотрит иск "Роснефти" к "Коммерсанту" о защите деловой репутации

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление "Роснефти" к газете "Коммерсант" о защите деловой репутации и назначил на 15 ноября проведение предварительного судебного заседания. Это следует из определения суда.

Ранее сообщалось, что нефтяная компания "Роснефть", уже имевшая ряд судебных разбирательств со СМИ, подала иск в суд на газету "Коммерсант" за публикацию о госзакупках компании. Иск поступил 2 октября, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

По данным представителя Роснефти, "сведения, опубликованные в газете "Коммерсант", не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании". Компания требует опровержения "ложной информации, приведенной в статье заместителя шеф-редактора АО "Коммерсантъ" Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут". Статья была опубликована 14 августа.

По мнению компании, "автор выдвигает огульные обвинения в адрес "условного" топ-менеджера "Роснефти", который якобы осуществляет закупки у своей жены".