Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 500 человек написали Всероссийский экономический диктант в Дагестане

Экономика и бизнес
12 октября, 21:50 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 12, октября. /ТАСС

Региональные организаторы акции отметили, что задания диктанта "разной степени сложности, но интересные"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Около 500 человек приняли участие в Дагестане в образовательной акции "Всероссийский экономический диктант", которая прошла на трех площадках в Махачкале. Об этом ТАСС в четверг сообщили организаторы акции в республике.

"На нашей площадке экономический диктант написали 400 человек, из которых 320 - школьники со всей республики, остальные - наши студенты и преподаватели, сотрудники Министерства образования и науки Дагестана", - рассказала проректор по научной работе Дагестанского госуниверситета народного хозяйства (ДГУНХ) Залина Абдуллаева. Она добавила, что в следующем году ДГУНХ также планирует принять участие в данной образовательной акции.

Смотрите также

Был ли Плюшкин предпринимателем и другие загадки Всероссийского экономического диктанта

По словам председателя комитета финансов открытого молодежного правительства Дагестана, куратора площадки в Дагестанском госуниверситете (ДГУ) Магомеда Ибрагимова, в вузе экономический диктант написали более 60 человек, из которых половина - студенты ДГУ, остальные - учащиеся 9-11 классов.

Еще 25 студентов стали участниками акции "Всероссийский экономический диктант" в Промышленно-экономическом колледже, сообщила ТАСС преподаватель экономических дисциплин колледжа Патимат Ибрагимова.

Как отметили организаторы акции в регионе, задания диктанта были "разной степени сложности, но интересные".

Первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" прошла в четверг на 848 региональных площадках. Участниками его стали ученики 9-11 классов, а также студенты, руководители и преподаватели вузов, представители бизнеса, государственные и общественные деятели. Такой масштабный экономический диктант прошел в стране впервые. Подведение итогов акции состоится 11 ноября в Государственном Кремлевском дворце.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама