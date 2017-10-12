Около 500 человек написали Всероссийский экономический диктант в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Около 500 человек приняли участие в Дагестане в образовательной акции "Всероссийский экономический диктант", которая прошла на трех площадках в Махачкале. Об этом ТАСС в четверг сообщили организаторы акции в республике.

"На нашей площадке экономический диктант написали 400 человек, из которых 320 - школьники со всей республики, остальные - наши студенты и преподаватели, сотрудники Министерства образования и науки Дагестана", - рассказала проректор по научной работе Дагестанского госуниверситета народного хозяйства (ДГУНХ) Залина Абдуллаева. Она добавила, что в следующем году ДГУНХ также планирует принять участие в данной образовательной акции.

По словам председателя комитета финансов открытого молодежного правительства Дагестана, куратора площадки в Дагестанском госуниверситете (ДГУ) Магомеда Ибрагимова, в вузе экономический диктант написали более 60 человек, из которых половина - студенты ДГУ, остальные - учащиеся 9-11 классов.

Еще 25 студентов стали участниками акции "Всероссийский экономический диктант" в Промышленно-экономическом колледже, сообщила ТАСС преподаватель экономических дисциплин колледжа Патимат Ибрагимова.

Как отметили организаторы акции в регионе, задания диктанта были "разной степени сложности, но интересные".

Первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" прошла в четверг на 848 региональных площадках. Участниками его стали ученики 9-11 классов, а также студенты, руководители и преподаватели вузов, представители бизнеса, государственные и общественные деятели. Такой масштабный экономический диктант прошел в стране впервые. Подведение итогов акции состоится 11 ноября в Государственном Кремлевском дворце.