СМИ: исполнительный директор Samsung уйдет в отставку в 2018 году

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Исполнительный директор компании Samsung Electronics Квон О Хён уйдет в отставку в 2018 году. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.
По его сведениям, полномочия Квон О Хёна заканчиваются в марте 2018 года и продлены не будут.
В настоящий момент Квон О Хён фактически исполняет обязанности заместителя председателя группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна, приговоренного в августе к пяти годам тюремного заключения по обвинению в даче взяток представителям окружения бывшего президента страны Пак Кын Хе.
Коррупционный скандал, в котором оказался замешан Ли Чжэ Ён, в марте этого года привел к отстранению от должности президента Пак Кын Хе.