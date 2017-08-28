Приговоренный к тюремному заключению замглавы Samsung подал апелляцию

ТАСС, 28 августа. Заместитель председателя группы компаний Samsung Ли Чжэ Ён подал в понедельник апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы по обвинению в даче взяток представителям окружения бывшего президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По его информации, Ли Чжэ Ён настаивает на своей невиновности.

Приговор был вынесен окружным судом Сеула 25 августа. Тогда еще два члена руководства корпорации получили по четыре года тюрьмы.

По версии следствия, бизнесмен принимал решение об оказании финансовой поддержки близкой подруге экс-президента Чхве Сун Силь. В обмен на это он получал уступки со стороны властей для более эффективного ведения дел. Например, Samsung была предоставлена поддержка в осуществлении слияния ее подразделений, главным держателем акций которых был пенсионный фонд страны. Общая сумма взяток составила около $5,6 млн. Суд также призвал Ли Чжэ Ёна виновным в сокрытии преступных доходов и незаконном переводе денежных активов за границу.