X5 Retail Group выставит на продажу магазины формата "Экспресс"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. X5 Retail Group намерена выставить на продажу магазины формата "Экспресс", говорится в сообщении компании.

"X5 приняла решение сосредоточиться исключительно на трех основных форматах - универсамах у дома "Пятерочка", супермаркетах "Перекресток" и гипермаркетах "Карусель". Торговая сеть "Перекресток-Экспресс" в формате "удобство", расположенная в Москве и состоящая из магазинов малой площади, будет выставлена на продажу", - отмечается в сообщении.

"Сегмент convenience store с магазинами площадью до 200 кв. м, в котором работает в Москве сеть "Перекресток-Экспресс", имеет определенный потенциал на российском рынке, но это достаточно узкий сегмент. При этом 90% организованной продовольственной розницы в России занимают три формата - магазины "у дома", супермаркеты и гипермаркеты. Имея существенную долю рынка в этих форматах и потенциал ее дальнейшего роста, мы решили сфокусировать все внимание на развитии ценностных предложений "Пятерочки", "Перекрестка" и "Карусели", в частности, в Москве", - прокомментировал главный исполнительный директор X5 Retail Игорь Шехтерман.

Ранее X5 Retail Group представила операционные результаты своей деятельности за девять месяцев 2017 года, и единственным форматом, продемонстрировавшим отрицательную динамику по выручке был "Экспресс". Так, выручка этих магазинов за январь - сентябрь сократилась на 11% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 7,3 млрд руб. В целом выручка X5 выросла за девять месяцев 2017 г. на 26,3% и составила 927,48 млрд руб. Основным драйвером роста компании остается сеть "Пятерочка", выручка которой в январе - сентябре возросла на 30,3%, до 724,5 млрд руб. Выручка "Перекрестка" за тот же период достигла 132,3 млрд руб., увеличившись на 19,4%. Выручка сети "Карусель" выросла на 7,2%, до 63,3 млрд руб.

X5 Retail Group - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток", гипермаркетами под брендом "Карусель", магазинами "Экспресс- Ритейл" под различными брендами. Всего на 30 сентября 2017 г. группа управляет 11 тыс. 326 магазинами.