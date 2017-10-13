Источник: "Газпром" и ЕК обсуждают результаты рыночных тестов по антимонопольному делу

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Замглавы "Газпрома" Александр Медведев и еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер обсуждают на проходящей в пятницу в Брюсселе встрече результаты рыночных тестов предложений Еврокомиссии по урегулированию антимонопольного расследования Еврокомиссии (ЕК) в отношении "Газпрома". Об этом ТАСС сообщил информированный источник в Брюсселе.

"Будут обсуждать результаты рыночных тестов [предложений] ЕК", - сказал он.

Другой источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что основной темой консультаций станут результаты рыночных тестов согласованных с Еврокомиссией предложений "Газпрома" по урегулированию европейского антимонопольного расследования в отношении российской компании. "Будут обсуждать результаты рыночных тестов ЕК", - сказал он.

Рыночные тесты предложений "Газпрома" по снятию претензий Еврокомиссии в рамках антимонопольного расследования проводились весной этого года. В ходе них Еврокомиссия направила проект согласованных с "Газпромом" мер на рассмотрение заинтересованным странам Восточной и Центральной Европы и представителям газовой промышленности. Сбор комментариев всех заинтересованных сторон Еврокомиссия завершила в мае этого года и с тех пор занималась их обработкой.