В США разработчик поезда Hyperloop объявил о начале партнерства с Virgin Group

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Hyperloop One, которая разрабатывает сверхскоростной поезд, начинает стратегическое партнерство с холдингом Virgin Group известного предпринимателя Ричарда Брэнсона. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте Hyperloop.

Из него следует, что Брэнсон инвестировал в компанию, и она сменит название на Virgin Hyperloop One. "У нас появился новый союзник в работе по модернизации транспорта - это человек, который несколько раз за свою карьеру изменял отрасль", - отмечается в документе. О какой именно сумме идет речь, не утоняется. Брэнсон также вошел в совет директоров компании.

В заявлении говорится, что Hyperloop One и Virgin Group "начнут новое глобальное стратегическое партнерство", которое будет касаться перемещения пассажиров и грузов.

В интервью телеканалу CNBC в четверг Брэнсон выразил заинтересованность в создании поездов, которые бы могли преодолеть путь от Лондона до Эдинбурга за 45 минут. "Это будет возможно", - указал он, говоря о перспективах сотрудничества с Hyperloop.

Сетевой ресурс The Verge сообщил, что Hyperloop One в сентябре привлекла инвестиций на $85 млн. Таким образом, общий объем имеющихся в ее распоряжении средств вырос примерно до $245 млн.

Проект поезда Hyperloop был предложен в 2012 году американским инвестором Илоном Маском. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли, в которых воздух чрезвычайно разряжен, с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. За реализацию проекта взялась компания, впоследствии названная Hyperloop One.

По заявлениям разработчиков, затраты на проект будут намного ниже, чем при строительстве железной дороги с поездами на магнитной подушке. Маск ранее заявлял, что считает реалистичным построить Hyperloop между калифорнийскими городами Лос-Анджелес и Сан-Франциско в течение 10 лет приблизительно за $6 млрд. В России в качестве пробного проекта рассматривается строительство 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино.

В холдинг Virgin Group входят около двух десятков различных структур, в том числе и тех, которые связанны с транспортом. Брэнсон, в частности, является основателем компании Virgin Galactic, разрабатывающей туристический суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo.

Инфографика Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего Проекты на основе технологии Hyperloop запланированы к реализации в Европе, Америке и России. В инфографике ТАСС - все, что на данный момент известно о сверхскоростном транспорте будущего.