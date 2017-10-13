Геологические запасы нового месторождения "Роснефти" на Хатанге оцениваются в 298 млн т

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Геологические запасы нового месторождения "Роснефти" на Хатангском участке в акватории моря Лаптевых оцениваются в 298 млн тонн нефти, извлекаемые запасы (по категориям С1+С2) превышают 80 млн тонн нефти, говорится в сообщении компании.

"По результатам рассмотрения был подтвержден факт открытия месторождения на Хатангском участке в акватории моря Лаптевых с извлекаемыми запасами (по категориям С1+С2) более 80 млн тонн нефти. Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 298 млн тонн нефти. Нефть нового месторождения высокого качества - легкая и малосернистая", - отмечается в пресс-релизе.

Компания продолжает бурение на скважине "Центрально- Ольгинская-1" для изучения геологического строения, поиска новых залежей углеводородов и определения дальнейшей стратегии поисковых работ. По оценкам компании, ресурсный потенциал нового Хатангского месторождения составляет 164 млн тонн нефти.

"Центрально-Ольгинская-1" - это первая скважина, которая пробурена под акваторией моря Лаптевых в Восточной Арктике. Бурение ведется с берега, проектная глубина скважины - 5523 метра.

"Роснефть" получила лицензию на разработку Хатангского участка в декабре 2015 года.

В начале апреля "Роснефть" приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины "Центрально-Ольгинская-1" на Хатангском лицензионном участке. Глава компании Игорь Сечин отмечал, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, достигает 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента. В настоящее время "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд тонн нефтяного эквивалента. Доля "Роснефти" превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.

До конца 2017 года Роснедра намерены провести аукцион и конкурс еще на два участка на Хатанге - Хара-Тумус и Бегичевский.