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"Газпром" и ЕК достигли прогресса в переговорах по антимонопольному делу

Экономика и бизнес
13 октября, 16:26 дата обновления: 13 октября, 16:44 UTC+3

В заявлении ЕК отмечается, что стороны достигли позитивного прогресса на состоявшихся консультациях

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БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. "Газпром" и Еврокомиссия (ЕК) достигли позитивного прогресса в переговорах по антимонопольному расследованию в отношении российской компании на состоявшихся в пятницу закрытых консультациях в Брюсселе. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении ЕК по итогам переговоров замглавы компании Александра Медведева и еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

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"Стороны достигли позитивного прогресса на состоявшихся консультациях", - сообщила Еврокомиссия.

Как ранее сообщил источник ТАСС в Брюсселе, основной темой консультаций стали результаты рыночных тестов согласованных с Еврокомиссией предложений "Газпрома" по урегулированию европейского антимонопольного расследования в отношении российской компании.

Рыночные тесты предложений "Газпрома" по снятию претензий Еврокомиссии в рамках антимонопольного расследования проводились весной этого года. В ходе них Еврокомиссия направила проект согласованных с "Газпромом" мер на рассмотрение странам Восточной и Центральной Европы и представителям газовой промышленности. Сбор комментариев всех заинтересованных сторон Еврокомиссия завершила в мае этого года и с тех пор занималась их обработкой.

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