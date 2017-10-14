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Володин призвал парламентариев БРИКС противостоять доминированию отдельных резервных валют

Экономика и бизнес
14 октября, 17:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Председатель Госдумы предложил коллегам наладить регулярный обмен опытом законотворческой работы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев БРИКС совместно противостоять протекционизму и созданию новых барьеров в мировой торговле, а также доминированию отдельных резервных валют. С такой инициативой он выступил в субботу на заседании третьего Парламентского форума БРИКС, который состоялся "на полях" Ассамблеи Межпарламентского союза в северной столице.

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"В современных условиях как никогда важно укреплять жизнеспособность открытой, равноправной, взаимовыгодной и многосторонней торговой системы, выступать против протекционизма и новых барьеров в мировой торговле, продвигать реформы в области международного финансового регулирования, сообща содействовать преодолению чрезмерного доминирования отдельных резервных валют", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. По его мнению, парламенты стран БРИКС "могли бы сыграть весомую роль в разработке комплекса мер по сотрудничеству в сфере противодействия ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций и трансграничным нарушениям правил конкуренции".

"Роль парламентской дипломатии в современной системе международных отношений возрастает, и мы со своей стороны готовы к более тесной координации нашей работы в международных организациях, в первую очередь в ООН и в Межпарламентском союзе, - подтвердил Володин. - Мы должны быть готовы, действуя совместно на международных парламентских площадках, отстаивать принципы справедливого многополярного мира, основанного на диалоге, демократии, невмешательстве во внутренние дела и уважении к суверенитету государств".

В связи с этим он предложил коллегам из парламентов БРИКС наладить регулярный обмен опытом законотворческой работы. "Речь идет о таких областях, как модернизация национальной промышленности, развитие высоких технологий, внедрение инструментов цифровой экономики, укрепление конкуренции и повышение уровня жизни наших граждан", - пояснил политик.

"Предлагаю в этой связи в ближайшее время осуществить соответствующие контакты наших профильных парламентских комитетов", - заключил Володин.

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