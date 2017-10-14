Лагард призвала страны проводить реформы во время продолжающегося экономического подъема

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала в субботу международное сообщество проводить комплексные реформы, пока продолжается подъем мировой экономики и открыто "окно возможностей". С такими словами она выступила на пресс-конференции по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

"Лучше чинить крышу, когда на улице светит солнце. Я надеюсь, что [участвовавшие в ежегодном собрании] представители каждого из 189 государств - членов МВФ вернуться на родину и будут решать, какая именно часть их "дома" нуждается в ремонте: идет ли речь о налогово-бюджетной политике или структурных реформах, которые сложно проводить в тяжелые времена", - отметила она.

По словам Лагард, нынешнее "окно возможностей" лучше использовать именно для такого рода преобразований, которые "гораздо легче осуществлять сейчас", когда "объем производства находится на высоком уровне". Со своей стороны она пообещала "внимательно следить за крышей международной экономики" и, в частности, "активнее и работать над искоренением коррупции".

Председатель МВФК, глава Банка Мексики Агустин Карстенс, также участвовавший в пресс-конференции, указал на необходимость "закрепления процесса устойчивого экономического роста". "Сейчас нам необходимо заняться решением унаследованных проблем и <...> проводить политику, направленную на рост производительности труда, увеличение зарплат и борьбу с безработицей", - отметил он.

МВФК является руководящим органом МВФ. Его заседание и другие мероприятия в эти выходные завершаются в столице США в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.