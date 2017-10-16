Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сбербанк России с 16 октября 2017 года снижает ставки по потребительским кредитам на 0,4 - 1,4 процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В банке отметили, что теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения составляет 12,9% годовых и больше не зависит от срока кредитования.

Ставка по продукту "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов" после снижения является фиксированной и составляет 13,5% годовых.

И.о. директора дивизиона "Занять и сберегать" Максим Степочкин отметил, что вместе со снижением ставок банк упростил условия, установив единую минимальную ставку вне зависимости от суммы и срока кредита, а также наличия обеспечения.

Предыдущее снижение ставок по потребительским кредитам Сбербанк проводил в мае. Снижение по всей линейке потребкредитов тогда составило до 4 процентных пунктов.