Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам

Экономика и бизнес
16 октября, 9:13 дата обновления: 16 октября, 9:16 UTC+3

В пресс-службе банка отметили, что снижение составит 0,4 - 1,4 процентных пункта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сбербанк России с 16 октября 2017 года снижает ставки по потребительским кредитам на 0,4 - 1,4 процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В банке отметили, что теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения составляет 12,9% годовых и больше не зависит от срока кредитования.

Ставка по продукту "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов" после снижения является фиксированной и составляет 13,5% годовых.

И.о. директора дивизиона "Занять и сберегать" Максим Степочкин отметил, что вместе со снижением ставок банк упростил условия, установив единую минимальную ставку вне зависимости от суммы и срока кредита, а также наличия обеспечения.

Предыдущее снижение ставок по потребительским кредитам Сбербанк проводил в мае. Снижение по всей линейке потребкредитов тогда составило до 4 процентных пунктов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Подмосковный Минздрав проводит служебную проверку в связи со смертью актера Марьянова
3
Неизвестные четыре раза выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись
4
Sky: иракская армия взяла под контроль газовое месторождение и электростанцию в Киркуке
5
Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам
6
СМИ: судно с углем из США повредило причал в порту Одессы
7
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама