"Технопромэкспорт" намерен подать иск к Siemens о признании недействительной части сделки

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Представитель "Технопромэкспорта" (входит в Ростех) заявил в суде о намерении подать встречный иск к Siemens о признании недействительной части сделки между совместным предприятием Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" и структурой Ростеха, передает корреспондент ТАСС с заседания в Арбитражном суде Москвы.
"Мы просим признать недействительной часть сделки между "Сименс технологии газовых турбин" и "Технопромэкспортом", - сказал он.
В заседании суда объявлен перерыв на 30 минут для ознакомления с иском представителей Siemens и "Сименс технологии газовых турбин".
В Арбитражном суде Москвы в понедельник продолжилось заседание по иску Siemens к структурам Ростеха - ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопроэкспорт" о признании действительной сделки по турбинам для крымских ТЭС. На предыдущем заседании представители концерна заявили об уточнении предмета исковых требований - компания уточнила в документе все компоненты четырех газовых турбин. Кроме того, в дело в качестве соистца вступило совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин". СП также подало собственный иск к "Технопромэкспорту", в котором требует признать недействительным заключенный с "Технопромэкспортом" контракт, а также истребовать у структур Ростеха имущество из незаконного владения.