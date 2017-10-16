ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в ближайшие два квартала

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки в ближайшие два квартала. Об этом в интервью Bloomberg заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"У нас нет четкого guidance от заседания к заседанию. Действительно, есть возможность для снижения ставки в ближайшие два квартала, но конкретный размер будем обсуждать на основе прогноза, который сейчас будем строить", - сказала она.

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5% годовых. В ЦБ отмечали, что в дальнейшем, принимая решение по ключевой ставке, регулятор будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2017 года.