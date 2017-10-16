Счетная палата видит риски недостижения прогнозов по темпам роста экономики РФ в 2017 году

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Счетная палата видит риски, что прогнозные показатели по темпам роста экономики РФ в 2017 году достигнуты не будут. Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"По 2017 году мы так же, как и по 2018 году, подтверждаем риски недостижения прогнозных показателей по темпам роста, потому что мы считаем, что в 2016 году достаточно высокая база сравнения - в конце года - и завышенная оценка отдельных макроэкономических показателей, которые влияют на темпы экономического роста", - сказала Голикова.

При этом Голикова сообщила, что ведомство оценивает экономию расходов бюджета из-за укрепления рубля в 2017 году в 21 млрд рублей. "В пояснительной записке по расходам и доходам федерального бюджета зафиксировано, что в связи с укреплением курса у нас пересчитываются и доходы, и расходы", - сказала она. "Общая наша оценка экономии в расходах составляет практически 21 млрд рублей", - добавила Голикова.