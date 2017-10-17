Кабмин выделил Севастополю 500 млн рублей на строительство социальной инфраструктуры

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры Севастополя. Документ, подписанный 14 октября, опубликован во вторник на сайте правительства.
"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей для предоставления дотаций бюджету Севастополя на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов федерации в целях финансирования строительства приоритетных объектов социальной инфраструктуры", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Отмечается, что средства выделены в рамках госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".
В августе Медведев на встрече с врио губернатора города Дмитрием Овсянниковым подтвердил выделение федеральным центром дополнительных средств в размере 6,7 млрд рублей на строительство социальных объектов в Севастополе.