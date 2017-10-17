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Кабмин выделил Севастополю 500 млн рублей на строительство социальной инфраструктуры

Экономика и бизнес
17 октября, 6:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Дмитрий Медведев

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры Севастополя. Документ, подписанный 14 октября, опубликован во вторник на сайте правительства.

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"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей для предоставления дотаций бюджету Севастополя на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов федерации в целях финансирования строительства приоритетных объектов социальной инфраструктуры", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что средства выделены в рамках госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

В августе Медведев на встрече с врио губернатора города Дмитрием Овсянниковым подтвердил выделение федеральным центром дополнительных средств в размере 6,7 млрд рублей на строительство социальных объектов в Севастополе.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Овсянников, Дмитрий Владимирович
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