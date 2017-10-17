Шувалов: соглашение о ЗСТ между ЕврАзЭС и Сингапуром могут заключить в 2018 году

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Соглашение о зоне свободной торговли может быть заключено между ЕврАзЭС и Сингапуром в 2018 году. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе заседания российско-сингапурской межправительственной комиссии, которое проходит на площадке форума "Открытые инновации".

"Было бы хорошим графиком для нас добиться того, чтобы в будущем году были все возможности для того, чтобы это соглашение было подписано", - сказал Шувалов.

По словам первого вице-премьера, в настоящее время между сторонами идут соответствующие консультации.

"Нам необходимо здесь получить согласие союза (ЕврАзЭС) по части инвестиций и услуг. Это компетенция правительств (союза) и мы договорились, что в Москве проведем консультации в ноябре. По итогам консультаций я приму совместную рабочую группу и мы затем наметим дальнейший план действий", - уточнил Шувалов.

По словам вице-премьера Сингапура Тармана Шанмугаратнама, соглашение о зоне свободной торговли важно, как с точки зрения развития двусторонних связей с ЕврАзЭС, так и с точки зрения сотрудничества в рамках АТЭС. "Я уверен, что мы достигнем прогресса в переговорах и я думаю, что мы сможем еще раз переговорить и ратифицировать соглашение в будущем году", - добавил вице-премьер Сингапура.