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Никифоров: у государства нет предвзятого отношения к Telegram

Экономика и бизнес
17 октября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Необходимо, чтобы соблюдался закон, отметил министр

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. У государства нет предвзятой позиции в отношении Telegram.

Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

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"Есть закон, есть подзаконные акты, они применяются безусловно, независимо от того, где какое юридическое лицо зарегистрировано, как оно называется, что оно делает. Если закон соблюдается, то работа возможна. Если закон не соблюдается, то применяются те или иные нормы ответственности. Здесь нет каких-то отдельных отношений или предвзятой позиции", - сказал Никифоров в кулуарах форума "Открытые инновации".

Ранее мировой судебный участок Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил о намерении обжаловать решение суда.

Летом 2017 года ФСБ направила гендиректору мессенджера запрос о необходимости до 19 июля предоставить информацию для декодирования сообщений Telegram. Мессенджер не предоставил какой-либо информации в указанный ведомством срок.

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