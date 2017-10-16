Клименко: российским властям имеет смысл действовать "чуть жестче" в отношении Telegram

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российским властям имеет смысл действовать "чуть жестче" в связи с тем, что мессенджер Telegram отказывается предоставлять необходимые по закону сведения. Такое мнение высказал советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда дело касается Индонезии, то он [создатель Telegram Павел Дуров] решает все вопросы, создает группы модераторов, работает с теми каналами, к которым есть претензии со стороны правительства Индонезии. По отношению к России у него какие-то двойные стандарты. Может быть, нам имеет смысл действовать чуть жестче, чем мы действуем", - сказал он.
По мнению Клименко, Дуров отказывается предоставлять требуемые ФСБ данные из-за того, что у "государства нет понимания, что с ним [Telegram] делать". " У правительства Индонезии есть [понимание]: взяли и заблокировали", - пояснил он.
Как сообщал ранее ТАСС, мировой судебный участок № 383 Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.
Из иска следует, что 12 июля этого года ФСБ направила генеральному директору Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений со сроком исполнения до 19 июля в отношении шести номеров, которые используют мессенджер. В указанный срок запрос не был исполнен, какой-либо информации от Telegram не поступило.
Дуров сообщил, что Telegram собирается обжаловать решение суда.