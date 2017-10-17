Дворкович: снижать лимит беспошлинной интернет-торговли в ЕврАзЭС до €200 можно поэтапно

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает возможным поэтапно снижать лимит беспошлинной интернет-торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) до €200.

"Мы считаем, что целям справедливой конкуренции служит некоторое снижение порога, но не до минимального уровня. Я лично считаю разумным уровень в €200, к которому можно прийти либо в один шаг, либо в два", - сказал Дворкович в эфире телеканала "Россия 24".

Он вновь отметил, что устанавливать порог ниже €200 нет необходимости. "Уровень в €20 считаю чрезмерно низким и не помогающим ни фискальным целям, ни нормальной конкуренции на рынке, а только затрудняющим движение товаров и беспокоящим людей", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", "Почта России" разработала свою схему снижения лимита на беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа и предложила правительству обсудить ее в рамках ЕврАзЭС. Речь идет о графике снижения этого лимита с нынешних €1000 до €50 с 1 января 2021 года. Пошлину предлагается взимать автоматически в момент оформления заказа.

При этом в материалах к бюджету РФ на 2018-2020 годы Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза до €20 с 1 июля 2018 года: по расчетам министерства, это принесет бюджету дополнительные 30 млрд руб. в 2018 году и 60 млрд руб. в 2019 году.

В настоящее время порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в России составляет €1000, в Белоруссии он равен €22, в Армении - $150, в Казахстане - €1000, в Киргизии - $1000. Таможенный кодекс ЕврАзЭС предусматривает верхний порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях или доставляемых перевозчиком, в 1000 евро в 2018 году, в €500 - с 1 января 2019 года и до €200 - с 1 января 2020 года.