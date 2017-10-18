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"Ведомости": "дочка" "ВИМ-авиа" может продолжить полеты вместо материнской компании

Экономика и бизнес
18 октября, 10:22 UTC+3

По данным издания, "ВИМ-авиа" владеет 100% акций компании "Аэропорт Братск", составе которой с советских времен сохранился авиаотряд и есть сертификат эксплуатанта

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. У владельца "ВИМ-авиа" Рашида Мурсекаева есть еще один сертификат эксплуатанта, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджера российской авиакомпании.

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По данным издания, "ВИМ-авиа" владеет 100% акций "Аэропорта Братск". В составе "АэроБратска" с советских времен сохранился авиаотряд и есть сертификат эксплуатанта. По данным Росавиации, в нем два вертолета Ми-8 и два самолета Як-40.

Человек, близкий к руководству "ВИМ-авиа", подтвердил газете, что работа через "АэроБратск" - один из вариантов продолжения деятельности авиакомпании, но рассматривается и дальнейшая работа самой "ВИМ-авиа".

На стадии осуждения взятие "АэроБратском" в лизинг 8-10 самолетов, арендуемых сейчас "ВИМ-авиа", и предоставление рабочих мест части ее персонала.

По мнению собеседников газеты, участников отрасли, "АэроБратску" потребуется дополнительное внешнее финансирование, а чтобы осуществлять лизинговые платежи, необходимы активные продажи емкостей. Также "АэроБратску" необходима помощь Росавиации, которая должна разрешить освоить новый тип судна, согласовать долгосрочный бизнес- план для каждого нового типа.

В любом случае у проекта сменится собственник, говорит источник. Инвестору будет предложена или сама авиакомпания, или акции "АэроБратска".

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Общий долг "ВИМ-Авиа", как заявлял глава Росавиации, достиг 10 млрд руб. У авиакомпании есть шесть банков - кредиторов, ведущим кредитором является банк "Зенит".

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