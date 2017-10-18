Здания МЭР, Минкомсвязи и Минпромторга могут быть выставлены на торги

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Здания Минэкономразвития (МЭР), Минкомсвязи и Минпромторга после переезда министерств в "Москву-Сити" могут быть выставлены на публичные торги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров во вторник сообщил ТАСС, что Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг ведут переговоры о совместной передаче своих зданий АИЖК и о переезде в деловой центр "Москва-Сити". Как сообщили ТАСС в АИЖК, министерства переедут в помещения "Башни 2" IQ-квартала комплекса "Москва-Сити". График переезда еще не утвержден.

Находящиеся в федеральной собственности объекты недвижимости могут быть реализованы с использованием механизмов, предусмотренных законом о содействии развитию жилищного строительства с участием АИЖК в случае соответствующего решения Межведомственного коллегиального органа, пояснили в агентстве.

"В рамках данных процедур предусмотрена независимая оценка справедливой рыночной стоимости имущества. Оно может быть реализовано через открытые публичные торги, по итогам которых будет определен инвестор. Победитель займется созданием современных проектов, исходя из концепции наилучшего и наиболее эффективного использования", - отметили в АИЖК.

Как сообщил ранее Никифоров, переезд указанных министерств в "Сити" возможен уже в следующем году. Министерства планируют частично создать общую инфраструктуру, например, залы совещаний и переговорные комнаты.