Задорнов: информацию о включении в черный список ЦБ менеджеров "Открытия" нужно проверить

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Появившуюся в СМИ информацию о включении в черный список ЦБ менеджеров банка "ФК Открытие" и Бинбанка необходимо проверить, заявил в среду в эфире телеканала "Россия 24" глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

Задорнов возглавит банк "Открытие" после завершения работы в нем временной администрации.

"Я не могу комментировать, поскольку так же, как и вы, увидел это в прессе. Это надо проверять. Далеко не все, что пишет пресса, соответствует действительности, и я бы к этим утверждениям отнесся очень осторожно", - сказал он.

Как отметил Задорнов, в черный список ЦБ попадают, как правило, "те руководители коллегиальных органов управления банками, которые ответственны за доведение их до плачевного состояния".

"Я могу сказать, что здесь ответственность временной администрации, регулятора. Все-таки в каждом кейсе, с каждым конкретным человеком (необходимо) разобраться индивидуально. Это требует времени, поэтому я не делал бы обобщающих выводов, тем более со ссылкой на прессу", - подчеркнул будущий глава банка "ФК Открытие".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в черный список ЦБ попадут более ста высокопоставленных сотрудников банка "ФК Открытие" и чуть меньшее число топ-менеджеров Бинбанка.