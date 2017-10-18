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Задорнов: информацию о включении в черный список ЦБ менеджеров "Открытия" нужно проверить

Экономика и бизнес
18 октября, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Как отметил глава ВТБ, в черный список попадают, как правило, "те руководители коллегиальных органов управления банками, которые ответственны за доведение их до плачевного состояния".

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Появившуюся в СМИ информацию о включении в черный список ЦБ менеджеров банка "ФК Открытие" и Бинбанка необходимо проверить, заявил в среду в эфире телеканала "Россия 24" глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

Задорнов возглавит банк "Открытие" после завершения работы в нем временной администрации.

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"Я не могу комментировать, поскольку так же, как и вы, увидел это в прессе. Это надо проверять. Далеко не все, что пишет пресса, соответствует действительности, и я бы к этим утверждениям отнесся очень осторожно", - сказал он.

Как отметил Задорнов, в черный список ЦБ попадают, как правило, "те руководители коллегиальных органов управления банками, которые ответственны за доведение их до плачевного состояния".

"Я могу сказать, что здесь ответственность временной администрации, регулятора. Все-таки в каждом кейсе, с каждым конкретным человеком (необходимо) разобраться индивидуально. Это требует времени, поэтому я не делал бы обобщающих выводов, тем более со ссылкой на прессу", - подчеркнул будущий глава банка "ФК Открытие".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в черный список ЦБ попадут более ста высокопоставленных сотрудников банка "ФК Открытие" и чуть меньшее число топ-менеджеров Бинбанка.

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