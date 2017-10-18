Президенты РФ и Хорватии обсудили ситуацию вокруг должника Сбербанка Agrokor

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович ситуацию вокруг хорватского должника Сбербанка компании Agrokor. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам встречи глав двух стран.
"Эта тема, действительно, обсуждалась", - подтвердил он. "На переговорах в расширенном составе выступал [глава Сбербанка Герман] Греф как один из кредиторов", - сообщил Песков.
"Разумеется, президент Хорватии отмечала важность поддержания инвестиционного климата на должном уровне и создания для зарубежных компаний, в данном случае для Сбербанка и ВТБ, комфортных условий для работы", - сказал он.
Песков напомнил, что в отношении хорватской компании ведутся следственные действия. "Есть подозрения, что могут вскрыться незаконные действия", - отметил он. "В любом случае, как один из крупных кредиторов, Сбербанк будет защищать свои интересы; естественно, российское государство будет наши компании в этом поддерживать", - заметил пресс-секретарь президента РФ.
"Действительно, есть проблемная ситуация, но все настроены ее решать", - заключил он.
Agrokor - крупнейшая частная компания Хорватии, основными направлениями деятельности которой являются производство продуктов питания и розничная торговля. Компания находится в долговом кризисе, ее задолженность только перед российскими банками оценивается примерно в €1,3 млрд (около 30% от общего долга).
Сбербанк выдал Agrokor кредит на €600 млн в 2014 году, €350 млн - в 2016 году. Правительство Хорватии в начале апреля ввело госуправление в компании и начала процедуру реструктуризации.
В октябре полиция Хорватии провела обыски в доме основателя Agrokor Ивица Тодорича и его бывших помощников в рамках расследования финансового краха компании.