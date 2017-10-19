Ткачев: импорт турецких томатов не повлияет на российских производителей и цены

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Импорт турецких томатов не повлияет на российских производителей и цены, так как партии из Турции недостаточно большие, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Мы каждый год импортируем томатов порядка 500 тыс. тонн. Турецкие партнеры поставят на российский рынок только 50 тыс. тонн. Мы импортируем томаты из Марокко, Азербайджана, Узбекистана и других стран. География поставок большая. Уверен, что такая небольшая партия не повлияет ни на ценообразование, ни на объемы", - сказал он.

Он также отметил, что государство продолжит поддерживать российских производителей. "Мы продолжаем поддерживать отечественное строение теплиц, мы будем поддерживать и развитие мелких собственников в этом направлении", - сказал министр.

Ранее четыре турецких предприятия получили разрешение на поставки помидоров на территорию России в объеме 50 тыс. тонн. В настоящее время готовятся соответствующие изменения нормативно-правовой базы, чтобы начать поставки турецких томатов в Россию с 1 декабря.