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Ткачев: импорт турецких томатов не повлияет на российских производителей и цены

Экономика и бизнес
19 октября, 18:51 дата обновления: 19 октября, 18:55 UTC+3

Министр сельского хозяйства подчеркнул, что большая география поставок продукции не влияет ни на ценообразование, ни на объемы

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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Импорт турецких томатов не повлияет на российских производителей и цены, так как партии из Турции недостаточно большие, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

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"Мы каждый год импортируем томатов порядка 500 тыс. тонн. Турецкие партнеры поставят на российский рынок только 50 тыс. тонн. Мы импортируем томаты из Марокко, Азербайджана, Узбекистана и других стран. География поставок большая. Уверен, что такая небольшая партия не повлияет ни на ценообразование, ни на объемы", - сказал он.

Он также отметил, что государство продолжит поддерживать российских производителей. "Мы продолжаем поддерживать отечественное строение теплиц, мы будем поддерживать и развитие мелких собственников в этом направлении", - сказал министр.

Ранее четыре турецких предприятия получили разрешение на поставки помидоров на территорию России в объеме 50 тыс. тонн. В настоящее время готовятся соответствующие изменения нормативно-правовой базы, чтобы начать поставки турецких томатов в Россию с 1 декабря.

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