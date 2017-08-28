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Посол России: поиск решений о поставках томатов из Турции в РФ продолжится

Экономика и бизнес
28 августа, 10:33 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, августа. /ТАСС

Дипломат выразил надежду, что вскоре "Турция и РФ смогут достичь взаимоприемлемых решений"

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АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Поиск решений в вопросах поставок турецких томатов в Россию продолжится в самое ближайшее время. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Турции Алексей Ерхов на встрече с журналистами в Анкаре.

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"Про томаты мы говорим на всех уровнях и говорим много и предметно... Сейчас в Измире мы очень подробно на эту тему говорили и на уровне руководителей межправкомиссии, и на уровне экспертов по линии Минэкономики. Состоялся углубленный разговор и по специфике российского рынка", - отметил дипломат.

"На экспертном уровне были обозначены те пути, которые уже в обозримой перспективе смогут привести нас к серьезным прорывам на этом направлении. Поиск решений будет в самое ближайшее время энергично продолжен, - сказал Ерхов. - Для этого потребуются контакты между специалистами наших стран в ходе запланированного на 13 сентября в Анталье заседания исполнительного комитета по сельскому хозяйству, а также заседания межправкомиссии, которое пройдет в Казани 20 октября".

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Российский посол также выразил надежду, что вскоре "Турция и РФ смогут достичь взаимоприемлемых решений". "Это касается также и той сельхозпродукции, которая время от времени подпадает под карантинные фитосанитарные ограничения в России", - подчеркнул он.

На 86-й Международной выставке в Измире 18 августа министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что снятие ограничений на поставки сельхозпродукции из Турции в Россию может произойти до 20 октября. По его словам, "13 сентября [в Анталье] будет проведена рабочая группа по сельскому хозяйству в рамках межправкомиссии, где по томатам будут подготовлены отдельные предложения по либерализации".

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Ограничения сохранились на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыквы. Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил ТАСС, что снятие эмбарго на поставки турецких овощей необходимо обсуждать параллельно с отменой Турцией ограничений на молочную и мясную продукцию из РФ.

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Персоны
Ерхов, Алексей Владимирович Ткачев, Александр Николаевич Новак, Александр Валентинович
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