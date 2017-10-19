"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Газпром" изучает возможности для дальнейшей защиты своих прав после удовлетворения Хозяйственным судом Киева ходатайства Антимонопольного комитета Украины взыскать $6,7 млрд штрафа. Об этом сообщает управление информации компании.

"Газпром" изучает возможности для дальнейшей защиты своих прав", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее глава украинского минюста Павел Петренко сообщил, что суд изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с "Газпрома" штрафа в 171 млрд гривен. Министр сообщил, что решение "должно быть обнародовано через несколько дней".

В начале 2016 года Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) было принято решение о наложении на российскую компанию штрафа в размере 85,9 млрд гривен из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. К этой сумме позже была насчитана 100-процентная пеня.

В конце 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд гривен.

В августе "Газпром" подал заявление в Верховный суд Украины с требованием пересмотреть решение о взыскании 172 млрд гривен штрафа и пени. Верховный суд Украины 14 сентября отказал "Газпрому" в рассмотрении апелляции.