"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Газпром" изучает возможности для дальнейшей защиты своих прав после удовлетворения Хозяйственным судом Киева ходатайства Антимонопольного комитета Украины взыскать $6,7 млрд штрафа. Об этом сообщает управление информации компании.
"Газпром" изучает возможности для дальнейшей защиты своих прав", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее глава украинского минюста Павел Петренко сообщил, что суд изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с "Газпрома" штрафа в 171 млрд гривен. Министр сообщил, что решение "должно быть обнародовано через несколько дней".
В начале 2016 года Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) было принято решение о наложении на российскую компанию штрафа в размере 85,9 млрд гривен из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. К этой сумме позже была насчитана 100-процентная пеня.
В конце 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд гривен.
В августе "Газпром" подал заявление в Верховный суд Украины с требованием пересмотреть решение о взыскании 172 млрд гривен штрафа и пени. Верховный суд Украины 14 сентября отказал "Газпрому" в рассмотрении апелляции.