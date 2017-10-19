WSJ: американская Chevron приостанавливает деятельность в Иракском Курдистане

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Американская энергетическая компания Chevron временно приостанавливает свою деятельность по разведке нефти в Иракском Курдистане. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

"Мы продолжаем отслеживать ситуацию в Иракском Курдистане, - приводит издание слова представителя Chevron. - Мы намерены возобновить операции, как только позволят условия".

По данным газеты, компания в ближайшие дни эвакуирует ряд сотрудников из нефтеносного региона, где обострились противоречия между центральным правительством в Багдаде и властями курдов.

Chevron начала разведку нефти в Иракском Курдистане в 2012 году, заключив соглашение с властями курдского автономного района в обход центрального правительства Ирака, сообщает издание. Оно отмечает, что компания пока не начала непосредственно добычу нефти.

В ночь на 16 октября премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение о начале кампании по восстановлению безопасности и стабильности в спорных с курдской автономией регионах, в том числе в Киркуке, не входящем в состав Иракского Курдистана. Ситуация вокруг него резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости, к которому Киркук присоединился в одностороннем порядке.

Chevron со штаб-квартирой в Сан-Рамоне (штат Калифорния) является одной из крупнейших нефтегазовых корпораций в мире. Ее оборот за прошлый год составил около 114 млрд долларов. По итогам 2014 года Chevron занимала третье место в составляемом журналом "Форчун" списке 500 крупнейших по объему общей выручки американских компаний.