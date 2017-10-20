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Шрёдер назвал отношения с Сечиным доверительными

Экономика и бизнес
20 октября, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Экс-канцлер Германии рассказал, что согласился возглавить совет директоров "Роснефти", потому что "любит вызовы"

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Роснефти", бывший федеральный канцлер Германии (в 1998-2005 годах) Герхард Шрёдер назвал свои отношения с главой "Роснефти" Игорем Сечиным доверительными, добавив, что ему необходимо время на включение в работу компании. Об этом Шрёдер сказал в интервью телеканалу "Россия 24", запись которого появилась в пятницу.

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"Мы сейчас только начинаем работать, я всего лишь несколько недель работаю в этой компании, поэтому мне сейчас многому предстоит научиться. С господином Сечиным мы давно сотрудничаем, еще когда он работал в администрации Кремля, мы тогда имели дело друг с другом. Доверительные отношения есть, но требуется время, чтобы войти в работу", - сказал он.

Шрёдер сообщил, что согласился возглавить совет директоров "Роснефти", потому что "любит вызовы". "Работать в руководстве крупнейшего производителя нефти - это вызов для меня. Все акционеры дали согласие, по их поручению господин Сечин меня об этом попросил, и у меня не было ни одной причины отказываться", - отметил он.

Бывший федеральный канцлер Германии подчеркнул, что выступает против изоляции России "в политическом или экономическом отношении" и теперь "имеет возможность сделать вклад, чтобы такого происходило меньше".

В конце сентября акционеры "Роснефти" утвердили избрание совета директоров, к предыдущему составу добавились глава Минэнерго РФ Александр Новак и Герхард Шрёдер, который впоследствии был избран председателем совета директоров. На этой должности он сменил помощника президента РФ Андрея Белоусова. Совет директоров "Роснефти" был расширен с 9 до 11 человек.

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Персоны
Шрёдер, Герхард Сечин, Игорь Иванович
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