Медведев 23 октября обсудит с президентом Кипра сотрудничество в экономике

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 октября встретится в Москве с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. "Председатель правительства России и Никос Анастасиадис обсудят актуальные вопросы российско-кипрского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Республики Кипр будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. 24 октября пройдет встреча Путина и Анастасиадиса.