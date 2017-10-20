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Медведев 23 октября обсудит с президентом Кипра сотрудничество в экономике

Экономика и бизнес
20 октября, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Одной из тем переговоров станет, в том числе, инвестиционное взаимодействие

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 октября встретится в Москве с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. "Председатель правительства России и Никос Анастасиадис обсудят актуальные вопросы российско-кипрского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Республики Кипр будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. 24 октября пройдет встреча Путина и Анастасиадиса.

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Персоны
Анастасиадис, Никос Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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