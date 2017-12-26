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Совфед одобрил двукратное увеличение лимита выплат по ОСАГО при европротоколе

Экономика и бизнес
26 декабря, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

С 1 октября 2019 года оформить европротокол можно будет даже при наличии разногласий участников ДТП о том, кто является виновником аварии

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон об увеличении лимита выплат по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП без участия сотрудников ГИБДД (по европротоколу) с нынешних 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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Кроме того, после вступления в силу закона оформление европротокола будет возможно даже при разногласиях участников ДТП о том, кто является виновником. В настоящее время в таких случаях необходимо вызывать ГИБДД. В этом случае участники аварии должны будут зафиксировать факт ДТП и координаты машин в момент аварии с помощью глобальной навигационной спутниковой системы либо с помощью фотосъемки машин и передачи данных в систему ОСАГО через программное обеспечение, интегрированное с Единой системой идентификации и аутентификации.

Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при условии такой фиксации будет возможен европротокол с лимитом выплаты 400 тыс. рублей, но при выплате свыше 100 тыс. рублей отсутствие разногласий остается обязательным условием, следует из документа.

Планируется, что закон вступит в силу 1 июня 2018 года, а норма о возможности разногласий участников ДТП - 1 октября 2019 года.

Сейчас европротокол может быть оформлен при соблюдении ряда условий: согласие участников ДТП о том, кто является виновником, отсутствие пострадавших, только два участника ДТП и отсутствие вреда какому-либо другому имуществу, кроме автомобилей участников. В остальных случаях аварию должны фиксировать сотрудники ГИБДД.

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