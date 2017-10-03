Лимит выплат по европротоколу увеличится в два раза

Два года назад москвичка Анастасия Урнова попала в ДТП: девушка на черепашьей скорости въехала в багажник впередистоящего автомобиля, не рассчитав дистанцию и слишком рано тронувшись на светофоре. Результат — чуть заметная царапина на бампере у пострадавшей машины. Ее владелец предложил оформить европротокол.

Анастасия до этого слышала о практике самостоятельного оформления аварий, но совершенно не разбиралась в том, как правильно это делать. Тем не менее автолюбители сфотографировали машины, заполнили бланк, который прилагался к их полисам ОСАГО, и разъехались.

Спустя много месяцев, когда эта мелкая неприятность была почти забыта, Анастасия получила досудебную претензию от представителя своей страховой с требованием возместить ущерб за ремонт пострадавшего авто. Анастасия очень удивилась и сначала решила, что звонок — дело рук мошенников. Оказалось — напрасно.

"Я долго разбиралась, но в итоге выяснила, что они правы, — рассказывает Анастасия, — оказалось, что сама виновата: после ДТП я просто взяла свой заполненный бланк и была уверенна, что дальше этой проблемой будет заниматься страховая компания пострадавшего водителя, и в случае чего со мной свяжутся. Оказывается, я тоже должна была отнести бланк в свою страховую. И теперь траты на ремонт должна оплатить я, потому что нарушила условия договора".

С подобными ошибками автолюбителей страховые компании сталкиваются довольно часто.

Излишняя осторожность

"Несмотря на то что европротокол был введен в обращение в марте 2009 года, до сих пор многие водители не знают, при каких обстоятельствах и как правильно оформлять этот документ", — говорит президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Из-за этого многие автовладельцы в случае ДТП предпочитают по-прежнему вызывать наряд ГИБДД, чтобы перестраховаться и впоследствии не потерять деньги.

Именно с таким "осторожным" водителем пришлось выяснять отношения Владимиру Цветкову. В марте 2016 года он выезжал из двора своего дома на юго-западе столицы, когда на повороте навстречу ему выехал автомобиль. Столкновение "лоб в лоб", благо, что на маленькой скорости, но и ее хватило, чтобы разбить фару и поцарапать капот машины Владимира. Ущерб тянул тысяч на 15–20 рублей, к тому же было совершенно ясно, что виноват водитель, решивший полихачить во дворе, поэтому пострадавший автовладелец сразу предложил оформить европротокол и разъехаться. Но в ответ получил отказ.

"Этот человек стал говорить, что пусть ситуацию рассудит ГИБДД, потому что он не уверен, что виноват, — вспоминает Владимир Цветков. — Пришлось нам четыре часа ждать наряд, перегородив людям выезд из двора".

Тем не менее требование виновника ДТП оказалось совершенно законным: согласно нынешней редакции закона, европротокол может быть оформлен только в том случае, если у сторон нет взаимных претензий и виновник ДТП готов взять ответственность за случившуюся аварию на себя. Если же один из автовладельцев не согласен на европротокол или готов признать свою вину не полностью, а лишь частично, — делать нечего, придется ждать наряд.

Такие поправки, действительно, должны облегчить жизнь автомобилистам, чтобы люди часами не ждали, теряя время и создавая пробки на дорогах Дмитрий Медведев председатель правительства РФ

Эта ситуация сможет измениться, если Госдума окончательно примет поправки в закон об ОСАГО, подготовленные правительством. В этом случае, кроме повышения лимита выплат с 50 до 100 тысяч рублей, из закона исчезнет обязательное условие о том, что оба участника ДТП должны сойтись во мнении, кто же виноват в аварии. То есть, участники ДТП смогут описать в европротоколе свою версию событий, а разбираться, кто из них прав, будут уже страховщики.

Эти поправки "еще в большей степени упрощают процедуру оформления небольших ДТП без участия полиции", — отмечал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, когда летом 2017 года проект закона обсуждался в правительстве. Они "должны облегчить жизнь автомобилистам, чтобы люди часами не ждали, теряя время и создавая пробки на дорогах", — считает глава правительства.

Как правильно оформить европротокол согласно действующим на данный момент правилам — смотрите в нашей инфографике, после чего мы расскажем о некоторых не очевидных особенностях этой процедуры.

Если вышел за лимит

В использовании европротокола есть нюансы, которые тоже стоит учитывать, чтобы не пострадать финансово.

Петербуржец Андрей Светлов попал в банальнейшее ДТП: на светофоре в его японский автомобиль въехала "шестерка". Под списание пошли задняя фара, бампер и заднее крыло. Андрей посчитал, что повреждения невелики, и сам предложил оформить европротокол, чтобы не стоять несколько часов на забитом Лиговском проспекте. На следующий день Андрей поехал в свою страховую компанию, отдал европротокол, приложил фото с места аварии и написал заявление на возврат средств.

"Страховая очень быстро оформила документы и вернула 50 тысяч рублей, вот только ущерб при ДТП оценили в 90 тысяч. Было совершенно непонятно, с кого требовать остальные 40 тысяч", — рассказывает Андрей. Страховая компания Андрея заявила, что выполнила свои обязательства перед клиентом, и посоветовала взыскивать деньги с виновника аварии.

"Естественно, этот водитель отказался что-то платить, сказал, что денег нет и вообще, что не может ремонт фары и бампера быть таким дорогим", — вспоминает пострадавший автовладелец. Свои права Андрею пришлось отстаивать в суде: после нескольких месяцев рассмотрения дела средства все-таки взыскали с виновника.

Многих автолюбителей отпугивает именно пункт, в котором прописан лимит выплат по европротоколу в 50 тысяч рублей. В случае, если ущерб окажется больше, виновнику ДТП придется доплачивать разницу из своего кармана. Если же аварию оформляет сотрудник ГИБДД, лимит выплат увеличивается до 400 тысяч рублей, и компенсировать разницу за ремонт чужого авто придется только в том случае, если ремонт не "уместится" и в эту сумму.

Так что профессиональные автостраховщики советуют звонить при ДТП своему автодилеру и описывать ему характер повреждений. С самостоятельной оценкой стоимости деталей еще все более-менее понятно, — каждый водитель примерно представляет, во сколько в его машине обойдется фара или зеркало, а вот распознать скрытые повреждения непрофессионал, скорее всего, не сможет. Например, распространенный удар сзади, который пережила машина Андрея, может оставить на вид безобидные повреждения — небольшую вмятину, разбитое стекло, а на самом деле могут быть повреждены дорогие парктроники, бампер, и в итоге ремонт выльется в гораздо большую сумму, чем предусмотрено полисом ОСАГО. Профессионал сможет быстро понять, уложится будущий ремонт в лимит европротокола или нет.

Несмотря на подобные нюансы, европротокол становится все более популярным среди автолюбителей. "В 2014 году только 1% от всех аварий без пострадавших был оформлен по европротоколу. В 2015 году эта цифра увеличилась до 4%.За полгода 2017 г. уже 15% аварий без пострадавших оформлено по европротоколу", — сообщала пресс-служба ГУ МВД по Москве. Окончательное принятие и вступление в силу поправок в закон об ОСАГО должно увеличить этот показатель.

Карина Салтыкова