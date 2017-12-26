Песков: власти намерены создать комфортные условия для возвращения в РФ капиталов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вопрос о сроке действия амнистии капиталов в России пока не решен, главная задача - создать в РФ комфортную атмосферу для возвращения средств, которые из-за санкций могут быть подвержены рискам за рубежом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя названные Владимиром Путиным предложения в этой сфере.

"Деталей пока нет, это инициатива, ее предстоит оформить и реализовать", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, на какой срок может быть продлена амнистия капиталов.

Песков воздержался давать какие-либо прогнозы по суммам, которые могут быть возвращены в рамках амнистии. "Здесь не стоит давать прогнозов", - сказал Песков. Что касается статистических данных по объему средств, возвращенных ранее, представитель Кремля рекомендовал обращаться в правительство или Минфин. "Они есть, но я не могу вам их назвать, лучше обращаться в правительство", - сказал он.

В целом, комментируя тему возвращения капиталов в РФ, Песков напомнил, что президент РФ неоднократно упоминал случаи отказа западных стран в последнее время придерживаться принципа святости частной собственности, в том числе движимого и недвижимого имущества, и финансовых средств. "Наши предприниматели неоднократно сталкивались с попытками посягательства [на их средства], необоснованной и незаконной заморозки и так далее, все это делается под личиной рестрикций и санкций. Безусловно, такая ненадежная атмосфера для зарубежных инвестиций может создавать дискомфорт для российского бизнеса и российских капиталов, и президент как глава государства выступает с инициативой по созданию комфортных условий здесь [в России] для бизнеса, если они захотят воспользоваться возможностью и репатриировать свои капиталы в Российскую Федерацию, тем самым застраховав себя от возможных достаточно брутальных нерыночных посягательств на их собственность", - заключил представитель Кремля.

Комментируя в целом работу по развитию инвестиционного климата в РФ, Песков отметил, что "нет предела совершенству".