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"Открытие Холдинг" подтвердил получение письма ЦБ РФ о сделках при санации "ФК Открытие"

Экономика и бизнес
26 декабря, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

В пресс-службе холдинга сообщили, что речь в документе идет о приобретении акций банка "Траст", которое было осуществлено без предварительного согласия Банка России

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России проинформировал "Открытие Холдинг" об отсутствии согласования ряда сделок с регулятором уже после объявления о санации банка "ФК Открытие". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

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Ранее издание РБК сообщило, что регулятор 23 ноября направил в адрес санированного банка "ФК Открытие" и его бывшего контролирующего владельца "Открытие Холдинга" письмо о том, что ряд сделок уже после объявления о санации кредитной организации не были согласованы с ЦБ РФ.

"Да, мы получали такое письмо от Центробанка. Речь в нем идет о приобретении 29.08.2017 года 99,99998% акций ПАО банк "Траст", которое было осуществлено без предварительного согласия Банка России, и о появлении новой группы лиц в структуре собственности ПАО "РГС Банк", которая без предварительного согласия Банка России приобрела 85,063% акций ПАО "РГС Банк", - сказали в пресс-службе.

В холдинге подчеркнули, что эти сделки проводились банком "ФК Открытие", который сейчас не контролируется холдингом. "Все указанные в письме сделки проводились по указанию Центрального Банка в целях консолидации активов для проведения их последующей санации. В связи с этим "Открытие Холдинг" не имеет оснований для обращения в Банк России с ходатайствами о получении в составе группы лиц последующего согласия Центробанка на приобретение более 10% акций банка "Траст" и о получении в составе новой группы лиц последующего согласия Центробанка на приобретение более 10% акций "РГС Банка", - добавили в пресс-службе холдинга.

Официальном комментарием ЦБ РФ и банка "ФК Открытие" ТАСС в настоящее время не располагает.

С августа 2017 года банк "ФК Открытие" находится в процедуре санации. Функции временной администрации по управлению банком ЦБ передал Фонду консолидации банковского сектора. С 1 января 2018 года пост председателя правления "ФК Открытие" займет нынешний глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

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