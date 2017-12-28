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Минсвязи: все операторы приступили к изменению тарифов для решения проблемы роуминга

Экономика и бизнес
28 декабря, 13:43 дата обновления: 28 декабря, 14:38 UTC+3

Для этого ведомство планирует корректировать свою законодательную базу

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Крупнейшие российские операторы связи приступили к корректировке тарифов для последующей отмены роуминга, сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров после встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и операторами.

"Все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов с тем, чтобы это понятие [роуминга] постепенно уходило в прошлое. Чуть больше изменений нас ждет в январе", - сказал министр.

Никифоров отметил, что Минкомсвязи планирует корректировать нормативно-правовую базу для отмены роуминга.

"Министерство связи планирует принимать уточняющие поправки в целый ряд нормативных актов. Мы планируем совершенствовать приказ, в частности, о пропуске трафика, рассматривать вопрос об уровне цен на интерконнект, вопрос соединения между операторами. Далее планируем развивать законодательство, связанное с доступом операторов связи в многоквартирные дома, и множество других", - рассказал Никифоров.

По его словам, министерство планирует продолжать либерализацию регулирования в сфере связи и просит операторов "идти навстречу, чтобы такое понятие, как внутрисетевой и национальный роуминг окончательно ушли в прошлое". Результаты проделанной работы можно будет увидеть в первом полугодии 2018 года, добавил министр.

Он также заявил, что следующая встреча Минкомсвязи РФ с операторами и Федеральной антимонопольной службой по вопросу роуминга состоится в первом квартале 2018 года.

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Персоны
Артемьев, Игорь Юрьевич Никифоров, Николай Анатольевич
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