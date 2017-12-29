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Путин подписал закон об удвоении лимита выплат по ОСАГО при европротоколе

Экономика и бизнес
29 декабря, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Сумма увеличится с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита выплат по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП без участия сотрудников ГИБДД (по европротоколу) с нынешних 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

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Кроме того, после вступления в силу закона оформление европротокола будет возможно даже при разногласиях участников ДТП о том, кто является виновником. До этого в таких случаях необходимо было вызывать ГИБДД. Теперь в этом случае участники аварии должны будут зафиксировать факт ДТП и координаты машин в момент аварии с помощью глобальной навигационной спутниковой системы либо с помощью фотосъемки машин и передачи данных в систему ОСАГО через программное обеспечение, интегрированное с Единой системой идентификации и аутентификации.

Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при условии такой фиксации будет возможен европротокол с лимитом выплаты 400 тыс. рублей, но при выплате свыше 100 тыс. рублей отсутствие разногласий остается обязательным условием, следует из документа.

Планируется, что закон вступит в силу 1 июня 2018 года, а норма о возможности разногласий участников ДТП - 1 октября 2019 года.

Сейчас европротокол может быть оформлен при соблюдении определенных условий: наличие только двух участников происшествия, их согласие о том, кто является виновником, а также отсутствие пострадавших и вреда какому-либо другому имуществу, кроме автомобилей участников. В остальных случаях аварию должны фиксировать сотрудники ГИБДД.

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