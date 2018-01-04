Индекс РТС на Мосбирже превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2014 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,5%, до отметки в 1200,51 пункта, превысив 1200 пунктов впервые с 17 сентября 2014 года.

При этом индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,14% - до отметки в 2177,42 пункта.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте выросла на 0,6%, до максимума с мая 2015 года, и достигла отметки $68,27 за баррель.