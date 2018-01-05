СМИ: продажи новых автомобилей в Японии в 2017 году выросли впервые за три года

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей в Японии в 2017 году выросли впервые за последние три года. Об этом 5 января сообщило агентство Kyodo.

По его данным, рост продаж был зафиксирован, несмотря на многочисленные скандалы, в которых оказались замешаны крупные японские автопроизводители. По сравнению с 2016 годом продажи новых автомобилей в 2017 году выросли на 5,3%, до отметки в 5,23 млн.

В прошлом году несколько крупных японских автопроизводителей оказались в центре скандалов, касающихся нарушения контроля качества выпускаемой ими продукции. Это затронуло, в частности, таких гигантов японского автопрома, как Nissan Motor и Subaru.