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СМИ: продажи новых автомобилей в Японии в 2017 году выросли впервые за три года

Экономика и бизнес
5 января, 9:15 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 5, января. /ТАСС

По сравнению с 2016 годом продажи новых автомобилей в 2017 году выросли до отметки в 5,23 млн

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ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей в Японии в 2017 году выросли впервые за последние три года. Об этом 5 января сообщило агентство Kyodo.

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По его данным, рост продаж был зафиксирован, несмотря на многочисленные скандалы, в которых оказались замешаны крупные японские автопроизводители. По сравнению с 2016 годом продажи новых автомобилей в 2017 году выросли на 5,3%, до отметки в 5,23 млн.

В прошлом году несколько крупных японских автопроизводителей оказались в центре скандалов, касающихся нарушения контроля качества выпускаемой ими продукции. Это затронуло, в частности, таких гигантов японского автопрома, как Nissan Motor и Subaru.

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