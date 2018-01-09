Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Второй отечественный авиалайнер МС-21-300 приступит к испытаниям уже в конце февраля - начале марта этого года. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Facebook.

"Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета. В конце февраля - начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе. Там же идут приготовления к запуску в 2019 году в серийное производство этого новейшего российского пассажирского лайнера", - написал он.

МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400, вмещающей до 250 человек. Первый полет МС-21-300 совершил в конце мая 2017 года.

Как сообщал в конце декабря губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый МС-21 будет задействован на рейсах в Иркутск авиакомпанией "ИрАэро". "Было подписано соглашение между "Иркутом" и "Аэрофлотом" о том, что первые 50 самолетов [МС-21] купит "Аэрофлот". Я получил график изготовления первых самолетов. Номер один все-таки будет в Иркутске", - заявил он.