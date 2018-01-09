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ФАС отказалась возбуждать дело в отношении "Яндекс.Такси" по жалобе Gett

Экономика и бизнес
9 января, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Ранее в Gett предположили, что в приложении конкурента есть скрытые функции, которые позволяют определять наличие у клиента приложений других онлайн-такси

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась возбуждать дело в отношении онлайн-агрегатора услуг такси "Яндекс.Такси" по жалобе его конкурента - Gett, который заподозрил "Яндекс.Такси" в отслеживании приложений конкурентов на смартфонах пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Мы приняли решение об отказе в возбуждении дела в связи с отсутствием подтверждения изложенных в заявлении доводов", - сообщил представитель ФАС.

В середине октября 2017 года Gett попросил главу ФАС Игоря Артемьева изучить деятельность "Яндекс.Такси", писала газета "Ведомости". В Gett предположили, что в приложении "Яндекс.Такси" есть скрытые функции, которые позволяют определять наличие приложений конкурентов. Если такие приложения обнаружены - то цены в "Яндекс.Такси" заметно снижаются, уточняли в Gett. В свою очередь, в "Яндекс.Такси" заявляли, что компания не имеет какого-либо расширенного доступа к информации о пользователях мобильного приложения по сравнению с конкурентами, и стоимость поездки для пользователей сервиса не зависит от наличия на его смартфоне конкурирующих приложений.

Тогда же ФАС получила письмо от Gett. В конце октября 2017 года замглавы ведомства Анатолий Голомолзин говорил, что ФАС не получала от игроков рынка онлайн-такси какой-либо информации, подтверждающей наличие нарушения.

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