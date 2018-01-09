ФАС отказалась возбуждать дело в отношении "Яндекс.Такси" по жалобе Gett

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась возбуждать дело в отношении онлайн-агрегатора услуг такси "Яндекс.Такси" по жалобе его конкурента - Gett, который заподозрил "Яндекс.Такси" в отслеживании приложений конкурентов на смартфонах пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Мы приняли решение об отказе в возбуждении дела в связи с отсутствием подтверждения изложенных в заявлении доводов", - сообщил представитель ФАС.

В середине октября 2017 года Gett попросил главу ФАС Игоря Артемьева изучить деятельность "Яндекс.Такси", писала газета "Ведомости". В Gett предположили, что в приложении "Яндекс.Такси" есть скрытые функции, которые позволяют определять наличие приложений конкурентов. Если такие приложения обнаружены - то цены в "Яндекс.Такси" заметно снижаются, уточняли в Gett. В свою очередь, в "Яндекс.Такси" заявляли, что компания не имеет какого-либо расширенного доступа к информации о пользователях мобильного приложения по сравнению с конкурентами, и стоимость поездки для пользователей сервиса не зависит от наличия на его смартфоне конкурирующих приложений.

Тогда же ФАС получила письмо от Gett. В конце октября 2017 года замглавы ведомства Анатолий Голомолзин говорил, что ФАС не получала от игроков рынка онлайн-такси какой-либо информации, подтверждающей наличие нарушения.